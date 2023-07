KLM en andere vliegmaatschappijen vechten krimp van Schiphol nog eens aan

Vliegmaatschappijen accepteren niet dat Schiphol mag krimpen. Een groot aantal maatschappijen gaat in cassatie tegen een uitspraak van de rechter die Schiphol toestaat om het aantal vluchten op de luchthaven flink te beperken.

Door de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam zou het aantal vluchten van en naar Schiphol van 500.000 naar 460.000 mogen dalen, in het komende jaar vanaf 1 november. Die beperkingen zijn nodig omdat omwonenden al jaren last hebben van herrie van overvliegende vliegtuigen.

Het gerechtshof boog zich begin juli over de vraag of inmiddels demissionair minister Harbers van Infrastructuur wel alle procedures had doorlopen om het aantal vluchten terug te brengen. En oordeelde dat hij dit wel had gedaan. Ook vond de rechter dat er nu sprake is van een gedoogsituatie, omdat er officieel maar 400.000 vluchten zijn toegestaan.