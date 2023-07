Unilever verdedigt activiteiten in Rusland: 'Dit is de minst slechte optie'

Unilever weigert uit Rusland te vertrekken vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens topman Hein Schumacher is blijven "de minst slechte optie". Zo voorkomt het bedrijf achter Calvé, Magnum en Dove dat Rusland activiteiten van Unilever daar nationaliseert.

Unilever heeft in Rusland nog steeds vier fabrieken en ongeveer drieduizend medewerkers. Die produceren daar producten met lokale grondstoffen. Unilever doet geen import of export meer van en naar Rusland.

Unilever betaalt in Rusland nog steeds belastingen. In 2022 zou dit ongeveer 3,8 miljard roebel (nu zo'n 38 miljoen euro) zijn geweest. Volgens Schumacher houdt het bedrijf zich overal waar het actief is aan de wet, dus ook in Rusland.