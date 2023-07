Renteverhogingen ECB bereiken doel: lenen is duur en onaantrekkelijk

Geld lenen bij banken wordt steeds minder aantrekkelijk, merkt de Europese Centrale Bank (ECB). Banken zijn strenger en maken lenen duurder. En dat is precies de bedoeling van de reeks renteverhogingen van de ECB, die deze week een vervolg krijgt.

De ECB vraagt al twintig jaar aan banken hoe graag consumenten en bedrijven lenen. In die periode was lenen nog nooit zo onaantrekkelijk als nu.

De vraag naar leningen bij consumenten en bedrijven daalde in het tweede kwartaal van dit jaar dan ook hard, bleek bij de 158 Europese banken uit het onderzoek van de ECB. De vraag naar leningen is zelfs sneller gedaald dan ooit tevoren. Dat komt niet alleen door de hogere rente.

Banken zijn sinds 2011 niet meer zo streng geweest bij leningaanvragen. Ze lenen in alle sectoren minder snel geld aan bedrijven. Vooral in de vastgoedsector zijn banken minder soepel met leningen.

Rentes die je aan banken moet betalen om geld te kunnen lenen zijn in de afgelopen maanden omhooggeschoten. Dat komt mede door de renteverhogingen van de ECB. In minder dan een jaar tijd heeft de ECB al acht keer haar belangrijkste rentetarief verhoogd.

Donderdag volgt waarschijnlijk nog een verhoging van het belangrijkste rentetarief naar 3,75 procent, het hoogste niveau ooit . En in september verwachten experts nóg een renteverhoging. Tot juli vorig jaar was die rente nog -0,5 procent.

De inflatie was door gestegen energieprijzen vooral in het najaar van 2022 torenhoog. Het percentage piekte in oktober op bijna 11 procent. Het inflatiecijfer daalde daarna langzaam maar zeker tot 5,5 procent in juni van dit jaar. De ECB wil de inflatie terugbrengen tot 2 procent.