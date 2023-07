Krapte op arbeidsmarkt blijft met 450.000 openstaande vacatures zorgelijk

De krapte op de arbeidsmarkt in ons land blijft zorgelijk. Ruim 3,3 miljoen werkenden hebben een beroep dat als zeer krap kan worden omschreven. Vooral in de techniek zijn bedrijven op zoek naar personeel.

In totaal staan er momenteel 450.000 vacatures open in verschillende sectoren. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. "Er stonden nog meer vacatures open en die zijn deels ingevuld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aantal verkoopmedewerkers", zegt arbeidsmarktdeskundige Bart van Krimpen van Randstad Groep Nederland.

"We zien wel dat er nu meer vraag is naar beleidsmedewerkers, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook juristen zijn gewild."

Volgens Van Krimpen heeft ruim een derde van de ondernemers last van de krapte op de arbeidsmarkt. Verder is het aantal zzp'ers en flexwerkers toegenomen. "Het gaat dan om flexwerkers die beginnen met een jaarcontract. Maar die groeien uiteindelijk wel door naar een vaste aanstelling", weet Van Krimpen.

CEO Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland noemt de val van het kabinet een slecht moment om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. "Het is de motor van de samenleving en we moeten door met de hervorming. Daarbij moeten we kijken hoe we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen."