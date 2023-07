H&M start rechtszaak tegen Chinese rivaal Shein om stelen van ontwerpen

Modegigant H&M heeft zijn concurrent Shein voor de rechter gesleept. De Zweedse retailer zegt dat zijn Chinese rivaal zonder toestemming kleding kopieert. H&M wil nu een schadevergoeding.

De zaak dient bij de rechtbank in Hongkong, de thuishaven van voormalig Shein-eigenaar Zoetop Business. Ook moederbedrijf Shein Group is aangeklaagd. De zaak loopt al enige tijd. De eerstvolgende zitting is op 31 juli. Welk bedrag H&M eist, is niet duidelijk.