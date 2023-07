Meer mensen vinden hun weg naar sportscholen Basic-Fit

Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de sportscholen van Basic-Fit. De fitnessketen zag het aantal abonnementen in de eerste zes maanden van dit jaar fors stijgen.

"In de eerste helft van dit jaar hebben we een sterke groei laten zien in het aantal clubs en lidmaatschappen", zegt topman René Moos. De fitnessketen had aan het begin van het jaar te maken met hogere loon- en energiekosten. Ook de huren gingen omhoog.