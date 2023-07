Starters op de woningmarkt zien prijzen harder zakken dan doorstromers

Delen via E-mail

Mensen die voor het eerst een woning kopen, zien de huizen sneller in waarde dalen dan mensen die doorstromen naar een volgend koophuis. Dat komt vooral door de hogere hypotheekrente.

In het tweede kwartaal van 2023 kostte een woning gemiddeld 5,2 procent minder dan een jaar eerder. Mensen die voor het eerst een huis kochten, betaalden 4,9 procent minder. Zij legden gemiddeld 399.000 euro neer, blijkt uit cijfers van Kadaster over het tweede kwartaal van 2023.

Hoewel de rest van het land inmiddels ook meedoet, zakken de prijzen het hardst in de vier grootste steden. Daar betaalt een koper 8,4 procent minder voor zijn eerste huis dan in hetzelfde kwartaal in 2022. Doorstromers betalen 6,1 procent minder.