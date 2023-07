Snackbars willen wel minder wegwerpplastic, maar hergebruik lukt nog niet

Delen via E-mail

De snacksector is het niet eens met de beschuldiging dat snackbars winst maken op plastic verpakkingen. Zij moeten sinds 1 juli een toeslag rekenen aan de klant voor wegwerpplastic. Zien we daardoor bij frituurders ineens meer herbruikbare verpakkingen?

Sinds 1 juli mogen horeca, tankstations, supermarkten en speciaalzaken geen eten en drinken in (deels) plastic verpakkingen meer verkopen zonder daar een toeslag voor te rekenen. De regeling moet ervoor zorgen dat er minder plastic bij het (zwerf)afval terecht komt, maar dat is voor snackbars nog niet zo gemakkelijk.

Cafetaria's stappen wel vaker over op plasticvrije verpakkingen, zoals een papieren zak om de patat. "Ik denk dat de helft van de bedrijven al gebruikmaakt van verpakkingen van papier en suikerriet", zegt directeur Frans van Rooij van brancheorganisatie ProFri. "Maar dan nog veroorzaakt de snacksector een afvalstroom van zo'n 200 miljoen plastic bakjes per jaar."

Er zijn wel alternatieven. Zoals dikkere plastic bakjes die herbruikt kunnen worden, ziet Karl Beerenfenger van Recycling Netwerk Benelux. "In onder meer Nieuwegein en Waddinxveen staan wasstraten waar dit materiaal op grote schaal gewassen wordt."

Maar volgens de snackbranche leidt de herbruikbare verpakking tot "onuitvoerbare situaties", zegt Van Rooij. De verpakkingen mogen bijvoorbeeld niet via de toonbank ingeleverd worden vanwege de hygiëne. Online bezorgers zouden de bakjes gelijk mee terug moeten nemen, maar mogen ze niet opbergen bij het nog te bezorgen voedsel.

Beerenfenger ziet de complexiteit van hergebruik, maar benadrukt dat er ook voordelen zijn aan herbruikbare verpakkingen: "De eetervaring is beter en uiteindelijk is het goedkoper."

De huidige wetgeving doet volgens Recycling Netwerk Benelux niet genoeg. "De overheid hoopt dat ondernemers gaan investeren in herbruikbare initiatieven, maar dat gebeurt niet in de praktijk", zegt Beerenfenger. "Op deze manier maken cafetaria's alleen maar extra winst door de hogere toeslag. De wet had hier sturender moeten zijn."