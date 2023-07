Betaald krijgen voor stroomgebruik: eerst ondenkbaar, nu bijna elk weekend

Betaald krijgen om stroom te gebruiken, tot voor kort was het ondenkbaar. Maar inmiddels duiken elektriciteitsprijzen vrijwel elk weekend in de min, wat vooral gunstig is voor wie een dynamisch energiecontract heeft. Worden prijzen onder nul voortaan normaal?

Zondag was het weer raak. De dagprijs van elektriciteit dook zes uur lang in de min. De zondag daarvoor was die prijs zelfs vijftien uur lang negatief. En hoewel 2023 pas halverwege is, hadden we dit jaar al vaker een negatieve stroomprijs dan het hele vorige jaar.

Dit is voordelig voor wie een dynamisch energiecontract heeft. Daarbij veranderen de prijzen elke dag en bij een stroomprijs onder nul betekent het dat je geld krijgt om elektriciteit te gebruiken.

De verwachting is dat stroomprijzen steeds vaker in de min duiken, vooral in het weekend. Dan is het verbruik laag, terwijl het aanbod veelal op peil blijft. "Zondag was er bijvoorbeeld veel wind, ook in de omringende landen", zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool. "Daardoor wekten windmolens veel energie op, terwijl het verbruik op zondagen laag is."

Hij verwacht dat vooral in de zomermaanden de prijs vaak onder nul zal duiken. "In het weekend moet óf de zon veel schijnen óf moet het hard waaien. Doordeweeks heb je veel zon én wind nodig, omdat we dan meer energie verbruiken, bijvoorbeeld op kantoren."

Negatieve prijs heeft een schaduwkant

Als de stroomprijs vaak onder nul duikt, loont het voor energiebedrijven dan nog om windmolens te bouwen? Daar is Visser niet bang voor. Dit omdat bedrijven die wind- en zonneparken aanleggen, subsidies krijgen die afhangen van marktprijzen. Bij lagere stroomprijzen ontvangen ze dus meer subsidie.

Voor huishoudens is er wel een schaduwkant. Als je zonnepanelen op je dak hebt liggen, produceer je zelf elektriciteit en kun je alles wat je niet gebruikt, terugleveren aan het stroomnet. Maar als je een dynamisch contract hebt, moet je bij een negatieve stroomprijs betalen om te mogen terugleveren. Daardoor kunnen zonnepanelen minder rendabel worden.