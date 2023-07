Massale interesse in Yeezy-sneakers ondanks breuk Adidas en Ye

Sneaker-liefhebbers hebben de afgelopen tijd voor 508 miljoen euro Yeezy-sneakers besteld bij adidas. Het gaat om sportschoenen die over zijn na de breuk tussen het Duitse sportmerk en rapper en modeontwerper Ye, die vroeger Kanye West heette.

Een deel daarvan ging eind mei in de verkoop en klanten waren razend enthousiast. In korte tijd heeft adidas vier miljoen paar sneakers verkocht, voor in totaal ruim een half miljard dollar. Dat melden anonieme bronnen aan de Britse zakenkrant Financial Times. Adidas wil, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalresultaten, het nieuws niet bevestigen.