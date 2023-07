Philips brengt zoveel mogelijk werknemers na reorganisatie elders onder

Philips gaat zoveel mogelijk werknemers die in Nederland hun baan verliezen vanwege de reorganisatie begeleiden naar ander werk. Het concern heeft met meerdere bedrijven in de regio Eindhoven contact om medewerkers onder te brengen.

Zo neemt chipmachinemaker ASML ongeveer honderd medewerkers van Philips over. Zij leverden al diensten aan andere bedrijven, waaronder ASML. Zij werkten al aan zeer precieze meetinstrumenten van de chipfabrikant. Dat maakt de overstap makkelijk.

"We gaan iedere werknemer begeleiden naar een andere baan. Het gaat om mensen die een goede positie hebben op de arbeidsmarkt. En er is veel vraag naar technisch personeel", zegt CEO Roy Jakobs.

Door de reorganisatie verdwijnen er wereldwijd 10.000 banen. Tot dusver zijn al ongeveer 6.600 arbeidsplaatsen geschrapt. Eind 2025 moet de ontslagronde gereed zijn. In Nederland gaat het om 1100 banen, waarvan een deel via natuurlijk verloop gaat.



Volgens Jakobs is er een goede samenwerking met andere bedrijven in de regio Eindhoven. "We staan in contact met meerdere bedrijven in de regio. De samenwerking is goed, zoals we laatst ook hebben gezien met ASML."

Franse autoriteiten starten onderzoek

Eerder dit jaar zijn de Franse autoriteiten een onderzoek gestart naar Philips. Het Nederlandse concern zou gevoelige informatie over huishoudelijke apparaten hebben uitgewisseld met andere bedrijven en daarmee mededingingsregels hebben overtreden.

De informatie zou zijn uitgewisseld in de jaren 2009 tot en met 2014, meldt Philips maandag in zijn halfjaarverslag. Ook andere bedrijven worden onderzocht, al is niet duidelijk om welke het gaat. "We nemen dit natuurlijk serieus, maar we herkennen ons hier niet in. Daarom maken we ons verder geen zorgen", zegt Jakobs.

Groot deel apneu-apparaten vervangen

Het onderzoek in Frankrijk heeft niets te maken met de zaak rondom de apneu-apparaten die Philips al enkele jaren achtervolgt. Het bedrijf moest wereldwijd miljoenen apparaten terugroepen vanwege gebreken. Inmiddels is een groot deel van de gebrekkige apparaten vervangen.