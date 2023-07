Hotelketen Fletcher op de vingers getikt over extra kosten bij vouchers

Fletcher Hotels moet voortaan duidelijker zijn over de voorwaarden van vouchers die klanten kunnen kopen. Dat meldt toezichthouder ACM, nadat een aantal klanten heeft geklaagd over onverwachte extra kosten bij het gebruik van de voucher.

Maar klanten klaagden over bijkomende kosten. Zo betaalde je extra als je in het weekend wilde overnachten. Ook moest je bijbetalen als je in een 4-sterrenhotel wilde verblijven (zo'n 80 procent van de Fletcher-hotels in Nederland heeft vier sterren).

De hotelketen was daar volgens de ACM niet duidelijk genoeg over. De toezichthouder heeft nu afgesproken met Fletcher dat het daar in het vervolg duidelijker over is.