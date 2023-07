Franse kartelwaakhond is onderzoek gestart naar Philips

De Franse autoriteiten zijn eerder dit jaar een onderzoek gestart naar Philips. Het Nederlandse concern zou mogelijk gevoelige informatie over huishoudelijke apparaten hebben uitgewisseld met andere bedrijven en daarmee mededingingsregels hebben overtreden.

De informatie zou zijn uitgewisseld in de jaren 2009 tot en met 2014, meldt Philips maandag in zijn halfjaarverslag. Ook andere bedrijven worden onderzocht, al is niet duidelijk om welke het gaat.

Philips ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onwaarschijnlijk is dat het onderzoek leidt tot boetes, al sluit het concern het niet helemaal uit. Om hoeveel geld het dan zou gaan, kan het bedrijf niet zeggen.

Het onderzoek in Frankrijk heeft niets te maken met de zaak rondom de apneuapparaten die Philips al enkele jaren achtervolgt. Het bedrijf moest wereldwijd miljoenen apparaten terugroepen vanwege gebreken. Inmiddels is een groot deel van de gebrekkige apparaten vervangen.

Philips is door de kwestie verwikkeld in tal van rechtszaken, onder meer in de Verenigde Staten. Vanwege de problemen daar heeft het bedrijf 575 miljoen euro opzijgezet.

Toch is het bedrijf hoopvol over dit jaar. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 9 procent naar 4,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat was met 453 miljoen euro ruim tweemaal zo hoog als in het tweede kwartaal van vorig jaar.