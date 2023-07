Grootste brillenconcern ter wereld aangeklaagd voor opblazen van prijzen

Het bedrijf achter brillenmerk Ray-Ban en Oakley wordt er door Amerikaanse consumenten van beschuldigd dat het de prijzen van zijn brillen tot wel 1.000 procent heeft opgedreven.

EssilorLuxottica, het grootste brillenconcern ter wereld, is de "aanstichter en primaire uitvoerder" van de prijsafspraken op de Amerikaanse markt, staat in de aanklacht die door consumenten is ingediend bij de federale rechtbank in San Francisco.