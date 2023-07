Wijnoogst kan in gevaar komen bij langdurige hittegolf in Zuid-Europa

Liefhebbers van wijnen uit Spanje of Italië hoeven zich nu nog geen zorgen te maken over het extreme weer daar. Maar als het langer aanhoudt, kan dat wel slecht uitpakken voor de druivenoogst.

Al meer dan een week teistert een extreme hittegolf het zuiden van Europa. Temperaturen in het zuiden van onder andere Spanje en Italië kunnen oplopen tot boven de 45 graden. Die hitte, samen met de droogte, doen de druiven geen goed.

Op dit moment valt de schade nog wel mee, denkt Peter van Houtert, voorzitter van vereniging van wijnhandelaren KVNW. Dit komt doordat het nog niet zo lang heet is en veel wijnproducenten in het noorden van het land zijn gevestigd. "Maar als de warmte langer aanhoudt, dan gaan wijnproducenten in de zuidelijke gebieden van Italië dat wel merken."

Dit hangt dan vooral af van het weer in de maanden augustus en september. "Dat zijn de belangrijkste oogstmaanden. Als het dan nog steeds zo heet is, kan dat wel gevolgen hebben voor de oogst. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een langdurige hittegolf. Daar hebben de producenten last van gehad."

Bodega's koel houden ook steeds lastiger

Ook in Spanje doet het warme weer pijn. Niet alleen voor 'reguliere' wijn, maar ook voor sherry. Producenten bewaren de sherry in koele bodega's. "Maar het wordt steeds lastiger om die koel te houden, omdat de gemiddelde temperatuur steeds verder oploopt", legt Van Houtert uit. "Ze spreken in die regio's daarom wel van verwoestijning."