ING en Rabobank verhogen spaarrente in augustus opnieuw

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De laatste tijd verhogen banken bijna maandelijks hun rente voor spaarders. Bij Rabobank gaat op 15 augustus de rente voor vrij opneembaar spaargeld omhoog van 1,25 naar 1,5 procent. ING-klanten met een spaarsaldo tot en met 10.000 euro ontvangen vanaf dat moment 1,25 procent.

De verhogingen van Rabobank en ING zijn mede een gevolg van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft in de afgelopen twaalf maanden zijn belangrijkste rentes maar liefst zeven keer verhoogd. Dit doet de ECB om de inflatie in Europa te bestrijden. Experts verwachten in september opnieuw een verhoging.