Waterschapsbelasting gaat volgend jaar flink omhoog

Waterschappen verhogen hun belastingen volgend jaar waarschijnlijk fors. In een aantal gevallen gaat het zelfs om meer dan 10 procent, met een uitschieter naar ruim 30 procent. Dat komt neer op een verhoging van wel 100 euro per jaar.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van de nieuwe bestuursakkoorden van de in totaal 21 waterschappen in ons land. Daaruit blijkt dat de waterschappen sowieso de inflatie willen doorberekenen en daar in veel gevallen nog een schepje bovenop doen.