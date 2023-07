Nederlander gaat gemiddeld drie weken op zomervakantie, maar langer mag

De schoolvakanties zijn begonnen en dat betekent dat iedereen tegelijk naar de camping of de Spaanse costa wil. We nemen in de zomer gemiddeld zo'n drie weken vrij. Werkgevers en werknemers weten dat in de meeste gevallen goed te regelen.

We hebben in ons land gemiddeld 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Werknemers mogen zelf bepalen wanneer zij hun vrije dagen opnemen. Verder is het ook mogelijk om vijf weken op vakantie te gaan.

"Daarover is niets afgesproken in cao's en in de wet staat ook niet dat het niet mag", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. "Een werknemer kan zelf beschikken over zijn vakantiedagen. Een verzoek om vrije dagen kan alleen geweigerd worden als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dan gaat het bijvoorbeeld over de bezetting in een bepaalde periode."

Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS is drie weken in de zomer meestal de norm die werkgevers hanteren. "Dat is vooral om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen overblijven. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is om langer vakantie op te nemen. Bijvoorbeeld als je veel familie hebt wonen in een ander land en die wilt bezoeken."

Het kan zijn dat beide partijen er niet uit komen. Besselink geeft aan dat de discussie over vakantiedagen nauwelijks tot conflicten op de werkvloer leidt. "Na overleg komt er altijd een oplossing. Niemand zit te wachten op een gang naar de rechter voor zoiets."