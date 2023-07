Pas op voor hoge zorgrekening bij medische hulp op vakantie

Vakantiegangers die in het buitenland in het ziekenhuis belanden, krijgen ook nog eens een pijnlijke verrassing te verwerken. Als je niet extra verzekerd bent, is er een grote kans dat je zelf een deel van de kosten moet betalen.

Bijverzekeren en jezelf laten informeren kan in zo'n situatie de oplossing zijn.

Bij alarmcentrale Eurocross krijgen ze meerdere keren per week mensen aan de lijn die zich niet hebben bijverzekerd en dus hoge kosten maken voor een behandeling in het buitenland. En ook bij zorgverzekeraar CZ krijgen ze wekelijks met deze teleurgestelde vakantiegangers te maken. "In uiterste gevallen kunnen rekeningen oplopen tot tienduizenden euro's", zegt een woordvoerder van CZ.

Ze noemt enkele voorbeelden. Zo was er een man die in Zuid-Amerika ging kitesurfen, een longontsteking opliep en na een bezoek aan het ziekenhuis daar in coma raakte. "Zijn familie wilde hem naar Nederland laten vervoeren, maar daar zijn onwijs veel kosten mee gemoeid."

"Een voorbeeld dichter bij huis is iemand die in Frankrijk wat overkomt en liggend in een ambulance terug moet naar Nederland. Ook dat kost erg veel geld."

Medische kosten maar beperkt vergoed

Het probleem is dat medische kosten in het buitenland maar tot op zekere hoogte vergoed worden door de basisverzekering. "Namelijk tot het niveau van hoeveel zo'n behandeling in Nederland kost", zegt de CZ-woordvoerder.

"Als een behandeling in andere landen duurder is, en dat is het in veel landen, dan moet je flink bijbetalen. Dat geldt zeker voor private ziekenhuizen. In sommige landen moet je dus opletten dat je niet naar een dure privékliniek wordt verwezen."

Zorg in publieke zorginstellingen in de EU wordt, als het niet kan wachten tot thuis, doorgaans gewoon vergoed. Maar extra kosten voor repatriëring, vervoer terug naar Nederland, niet. Tenzij je in hier een vervolg van een behandeling krijgt.

In landen als Spanje worden privéklinieken vaak gebruikt omdat wachttijden in gewone ziekenhuizen sterk kunnen oplopen. Foto: AFP

Nederlanders steeds minder vaak aanvullend verzekerd

Die hogere zorgkosten of repatriëring worden wel vergoed door aanvullende zorgverzekeringen, maar die sluiten mensen steeds minder vaak af. Afgelopen winter koos 82,5 procent van de Nederlanders voor een aanvullende zorgverzekering. Dat is het laagste niveau in meer dan tien jaar, waarschijnlijk omdat mensen hierop bezuinigen in dure tijden.

Overigens zit bij de mensen met aanvullende dekking ook een groep die alleen extra verzekerd is voor tandzorg en niet voor zorgkosten in het buitenland. Ben je dus niet aanvullend verzekerd, dan moet je mogelijk een groot deel van de rekening zelf betalen.

De CZ-woordvoerder laat weten dat de zorgverzekeraar dan niet zomaar coulant kan zijn en de torenhoge kosten op zich kan nemen.

Reisverzekering met dekking voor medische kosten

Een andere manier om je hiervoor te verzekeren is via dekking voor medische zorg op je reisverzekering. Maar niet iedereen gaat op reis met een reisverzekering.

Vlak voor vertrek kun je helaas geen aanvullende zorgverzekering meer regelen. Dat kan alleen rond de jaarwisseling. Maar de medische dekking via de reisverzekering is vlak voor vertrek nog wel te regelen.

Aanvullende zorgverzekering én een reisverzekering

"Heb je beide, dan kun je dubbel verzekerd zijn. Maar dat hoeft niet", zegt een woordvoerder van Eurocross. "Dat hangt van de voorwaarden af. Zo zijn er aanvullende zorgverzekeringen die tot 200 procent van de Nederlandse prijzen zorg in het buitenland vergoeden. Maar dan heb je dus nog steeds geen volledige dekking."

En de reisverzekering die dekt vaak ook extra kosten voor de terugreis van medereizigers of het overkomen van een familielid als je in het buitenland in het ziekenhuis ligt.

Bellen voordat je naar een buitenlandse arts gaat

Los van of je je alsnog verzekert voor medische kosten op vakantie, is het handig om je goed te laten informeren. Heb je zorg nodig, dan bel je dus je verzekeraar of de alarmcentrale die daarbij hoort. Je kunt dan hulp en advies krijgen bij het zoeken van lokale artsen en het afstemmen van een behandeling, het regelen van de kosten en al dan niet aangepaste terugreis naar huis.