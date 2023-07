Amsterdam wil cruiseschepen weren uit centrum in strijd tegen massatoerisme

Als het aan het stadsbestuur in Amsterdam ligt, komen er geen cruiseschepen meer in de buurt van de binnenstad. Ook moet de cruiseterminal die nu nog vlak bij het centraal station ligt, naar een plek buiten het centrum verhuizen.

Dat heeft een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad beslist. Die wil hiermee het massatoerisme in de stad verminderen. Ook moet dit zorgen voor minder uitstoot van schadelijke stoffen in het centrum van de hoofdstad.

Het is nog onbekend wat de nieuwe plek van de terminal moet worden. Een aantal plekken in de omgeving, waaronder IJmuiden, is wel genoemd. Maar een definitief besluit is nog niet genomen.