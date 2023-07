Cryptobedrijf FTX wil na dramatische ondergang 1 miljard dollar van ex-topman

Delen via E-mail

Het vorig jaar omgevallen cryptofplatform FTX eist 1 miljard dollar (900 miljoen euro) terug van enkele oud-bestuurders. Onder hen is voormalig topman Sam Bankman-Fried. Volgens de aanklacht zou hij samen met drie anderen geld van FTX achterover hebben gedrukt.

FTX was tot vorig jaar een van de grootste cryptoplatforms ter wereld. Maar afgelopen november werd duidelijk dat het bedrijf in grote geldproblemen zat. Uit de boeken bleek bovendien dat geld was overgeheveld naar zusterbedrijf Alameda Research, dat het gebruikte voor risicovolle beleggingen.