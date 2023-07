Huizenprijzen dalen in een jaar met ruim 5 procent

Koophuizen waren vorige maand gemiddeld 5,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. Verder blijkt dat het aantal verkochte woningen met 6 procent is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat concluderen het Kadaster en statistiekbureau CBS.

Al langer is bekend dat huizenprijzen onder druk staan. Dit komt onder meer doordat de laatste jaren de prijzen zo hard zijn gestegen dat veel kopers, vooral starters, simpelweg het geld niet meer kunnen opbrengen. Daarin speelt de gestegen hypotheekrente een belangrijke rol.

Wel zijn er signalen dat de daling van de huizenprijzen tot een einde komt. Zo waren de prijzen in juni 0,2 procent hoger dan in mei. Eerder bleek uit cijfers van makelaarsvereniging NVM ook al dat huizenprijzen weer in de lift zitten.

Het CBS en het Kadaster keken ook naar cijfers over het hele tweede kwartaal. Daaruit komt naar voren dat huizenprijzen tussen begin april en eind juni gemiddeld 5,2 procent lager waren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deze daling werd in elke Nederlandse provincie gevoeld. Dat was voor het eerst in negen jaar. Uitschieter was de provincie Utrecht, met een daling van maar liefst 8,7 procent. De kleinste daling was er in Zeeland, met een min van 2,7 procent.

Minder huizen verkocht dan vorig jaar

In juni zijn er 16.585 huizen van eigenaar gewisseld. Dat waren er 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat sluit aan bij de trend over het hele tweede kwartaal, waarin 6,1 procent minder huizen zijn verkocht.