Europese begrotingstekorten weer vaker binnen de lijntjes

EU-lidstaten hebben hun financiële huishouding weer beter op orde, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de coronasteun en ingrepen tijdens de energiecrisis zorgen landen er weer voor dat hun begrotingstekort en staatsschuld niet te hard oplopen.

Het gemiddelde begrotingstekort (waarbij de overheid in een land verwacht meer uit te geven dan er binnenkomt) van EU-lidstaten liep in de eerste drie maanden van dit jaar terug tot 3 procent van het bruto binnenlands product (alles wat we in een land verdienen). Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Eind 2022 was het gemiddelde begrotingstekort nog 4,5 procent van het bbp. Volgens Eurostat namen (procentuele) begrotingstekorten af doordat overheden minder uitgaven en ook doordat de economie in veel landen groeide.

In Nederland was het begrotingstekort nog maar 0,4 procent van het bbp, in Duitsland 2,2 procent en in Frankrijk 5,1 procent. Hongarije had met 11,1 procent het grootste begrotingstekort. In Denemarken en Ierland was juist sprake van een begrotingsoverschot.

Europa houdt sinds het begin van deze eeuw 3 procent aan als bovengrens voor het begrotingstekort. Daar voldoen dus steeds meer landen weer aan.

Staatsschulden zijn nog wel hoger dan gewenst

De staatsschulden liepen begin dit jaar ook terug, naar gemiddeld 83,7 procent van het bbp. Eind 2022 was dit een fractie hoger: 83,8 procent.

De Europese bovengrens voor staatsschulden is eigenlijk 60 procent van het bbp, maar hier voldoen veel landen zelden aan. Nederland heeft wel een staatsschuld van 'maar' 48 procent. In Duitsland is dat 66 procent en in Frankrijk en Spanje komt de staatsschuld uit op 112 procent van het bbp. Griekenland spant de kroon met een staatsschuld van 168 procent.

Europa wil teugels weer aanhalen

De Europese normen van 3 procent begrotingstekort en 60 procent staatsschuld zijn tijdelijk aan de kant gezet omdat landen de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor hun kiezen kregen.

De komende jaren wil de Europese Unie weer sterker sturen op begrotingsdiscipline. Lidstaten zijn het er nog niet helemaal over eens hoe precies. Waarschijnlijk worden landen nadrukkelijker gevraagd om samen met de EU plannen maken om begrotingstekorten en staatsschulden te herstellen.