Adverteerders en supers laten WK voetbal voor vrouwen massaal links liggen

De Nederlandse voetbalsters spelen zondag hun eerste wedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, maar commercieel is het toernooi niet aantrekkelijk. Supermarkten, winkels en adverteerders laten het massaal afweten.

Het vrouwenvoetbal heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er steeds meer aandacht voor de sport en ook in de media is er deze dagen volop aandacht voor de Oranjevrouwen. Volgens de FIFA is een recordaantal kaarten verkocht voor het evenement in Australië en Nieuw-Zeeland: bijna 1,4 miljoen.

Als er successen worden geboekt, zitten we ook massaal voor de buis. Bij het vorige WK in 2019 haalde de ploeg van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman de finale, waarin werd verloren van de Verenigde Staten (2-0). De wedstrijd werd bekeken door bijna 5,5 miljoen Nederlanders.

Dat wil niet zeggen dat het WK voetbal ook commercieel aantrekkelijk is, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. De tijdstippen van de wedstrijden, de locaties, de vakantieperiode en concurrentie van andere grote sportevenementen zoals de Tour de France gooien roet in het eten.

"Het vrouwenvoetbal is een sport in opkomst, maar de vraag is wie er 's nachts gaan opstaan om te kijken", zegt retailexpert Cor Molenaar. "Australië en Nieuw-Zeeland zijn wat dat betreft de slechtste locaties voor zo'n toernooi. Als het WK in Nederland of Duitsland zou worden gehouden, was er meer aandacht voor geweest."

'Slechts enkele commercials spelen in op WK'

Adverteerders zien er dan ook weinig in om speciale commercials te maken rond het WK voetbal voor vrouwen. De STER, die in Nederland de reclame verzorgt bij het publieke omroepbestel, laat weten dat het niet storm loopt. "Er zijn slechts enkele commercials die inspelen op het WK voetbal voor vrouwen. De wedstrijden zijn vooral 's nachts en 's ochtends en daardoor zijn er minder adverteerders", zegt een woordvoerder.

Ook bij de supermarkten is er weinig te merken van Oranjekoorts. Jumbo laat weten zich deze zomer voor de laatste keer op de Super Friday van de Grand Prix van Nederland te richten. "Daarnaast volgen we als sponsor Team Jumbo-Visma tijdens de Tour de France en Tour de France Femmes. We hebben dus geen campagne gericht op het WK voetbal voor vrouwen."

Discounter Lidl heeft voor dit jaar geen voetbalcampagnes op de planning staan. Albert Heijn heeft dat wel en dan vooral via de socialemediakanalen.