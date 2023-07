Eerbeekse papierfabriek uit 1657 moet sluiten door Finse bezuinigingen

Papierfabriek De Hoop in het Gelderse Eerbeek gaat eind dit jaar echt de deuren sluiten. Het Finse moederbedrijf Stora Enso besluit hiertoe omdat de productie van papier en karton duurder is geworden sinds de oorlog in Oekraïne.

Brieven van provincie- en gemeentebestuurders naar het Finse bedrijf met het verzoek om de papier- en kartonfabriek De Hoop open te houden, hebben niet geholpen. Naar verwachting verliezen 185 mensen hun baan. Er zit al sinds 1657 een papierfabriek op deze plek.

Stora Enso kreeg de fabriek in 2022 in handen door de overname van De Jong Packaging. Dat bedrijf had de Eerbeekse papierfabriek een jaar eerder gekocht.

Het Finse bedrijf laat bij de presentatie van de slechte halfjaarcijfers weten dat het de fabriek sluit omdat de marktomstandigheden in de papierindustrie ongunstig zijn.

Zo is het consumentenvertrouwen laag door de hoge inflatie, terwijl het wegvallen van Russisch hout door sancties de houtprijzen heeft opgedreven. Verder is de vraag naar karton beperkt, omdat bedrijven eerst hun oude voorraden opmaken om te besparen. Topvrouw Annica Bresky zegt in een toelichting niet snel betere omstandigheden te verwachten.

Stora Enso investeert wel in Nederlandse golfkartonfabriek

Naast De Hoop sluit Stora Enso ook een pulpfabriek in Finland, een productielijn voor karton in Polen en een houtzagerij in Estland. Wel investeert Stora Enso in een nieuwe golfkartonfabriek in het Zuid-Hollandse De Lier, waar ook al een vestiging van een onlangs overgenomen verpakkingsbedrijf staat.