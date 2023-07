Klanten klagen steeds minder over gedrag van bankmedewerkers

Consumenten dienen veel minder klachten in over bankiers, blijkt uit cijfers van Tuchtrecht Banken over 2022. De meeste binnengekomen meldingen over het gedrag van bankmedewerkers kwamen van de banken zelf. Al levert niet elke bank netjes iets in over wangedrag.

Het aantal klachten over bankiers lag vorig jaar 60 procent lager dan een jaar eerder, meldt Tuchtrecht Banken. Het aantal meldingen is met 92 nog nooit zo laag geweest sinds 2017.

Dat komt vooral doordat consumenten minder klachten indienden. Er lagen vorig jaar slechts 26 klachten, terwijl er een jaar eerder nog 84 binnenkwamen. In 2018 was er een recordaantal klachten van consumenten, namelijk 288.

Banken werken steeds vaker digitaal en hebben minder filialen. Dat kan een oorzaak zijn van de daling van klachten. Klanten hebben immers minder direct contact met de bankiers. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de oorzaken achter de cijfers.

Rekeninggluren blijft een veelvoorkomende klacht. Dan kijkt een bankier zonder toestemming van een klant naar het saldo of een transactie. Dit wordt doorgaans door banken zelf gemeld omdat klanten het niet doorhebben.

Bijna geen meldingen over leidinggevenden

Tuchtrecht Banken ziet een groot verschil tussen banken als het gaat om het melden. "Een beperkt aantal (grote) banken meldt gedragingen, maar door de overige banken zijn sinds de oprichting van het bankentuchtrecht geen meldingen gedaan", staat in het jaarverslag.

Banken maken sinds 2015 melding van wangedrag onder hun medewerkers, zoals fraude en rekeninggluren. "Maar met name belangenverstrengeling zou in onze ogen vaker moeten voorkomen dan we terugzien in de cijfers", zegt een woordvoerder van Tuchtrecht Banken. Dan gaat het bijvoorbeeld om een bankier die ook in bitcoins handelt.