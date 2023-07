Werkloosheid blijft erg laag: 3,5 procent heeft geen baan

Delen via E-mail

Het aantal werklozen kwam eind juni uit op 353.000. Daarmee zit 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder baan thuis. Dat is net zoveel als een maand eerder, meldt statistiekbureau CBS donderdag.

De werkloosheid in ons land is al geruime tijd erg laag. Bedrijven merken al tijden dat ze zeer moeilijk aan personeel kunnen komen. Wel is de werkloosheid momenteel iets hoger dan vorig jaar, toen slechts 3,2 procent van de beroepsbevolking thuiszat.