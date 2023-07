Turkije verhoogt rente opnieuw in strijd tegen inflatie

Delen via E-mail

De Turkse centrale bank schroeft zijn rentetarief opnieuw op, van 15 naar 17,5 procent. Daarmee hopen de Turkse autoriteiten de gierende inflatie in het land onder controle te houden.

Vorige maand ging de rente in Turkije ook al omhoog, toen zelfs met 6,5 procentpunt. Dat was de eerste keer in lange tijd dat de centrale bank de rente verhoogde.