Krapte op arbeidsmarkt leidt tot meer conflicten op werkvloer

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot steeds meer problemen op de werkvloer, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Zo zijn er onder meer conflicten over het concurrentiebeding, dat moet voorkomen dat werknemers soortgelijk werk uitvoeren bij een ander bedrijf.

We wisselen vanwege de krapte steeds vaker van baan, aangezien er enkele honderdduizenden openstaande vacatures zijn in verschillende sectoren. Maar dat gaat dus niet altijd zonder slag of stoot. "Door de krapte op de arbeidsmarkt ontstaan er veel conflicten over het concurrentiebeding en opzeggingen", zegt jurist Céline de Vries van juridisch dienstverlener ARAG.

Ook de torenhoge inflatie in ons land speelt een grote rol. "Dan gaat het vaak over loon. Mensen geven aan dat ze meer geld nodig hebben. We krijgen fors meer meldingen dan in de voorgaande jaren. En dat gaat over de hele linie", vertelt De Vries.

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen laat weten dat het aantal dossiers toeneemt als het gaat over het concurrentiebeding. "In het eerste half jaar hebben wij daar meer dossiers over. Dat is logisch, want het valt samen met de krapte op de arbeidsmarkt", zegt hij.

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), een van de grootste rechtshulpverleners van Nederland, is het aantal juridische hulpvragen op het gebied van arbeidsrecht toegenomen tot 13.090. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

'Hoge werkdruk leidt tot verstoorde verhoudingen'

"De gespannen arbeidsmarkt en hoge werkdruk leiden tot verstoorde verhoudingen op de werkvloer", zegt Ilona Renet, gespecialiseerd jurist Arbeidsrecht. "Terwijl het aantal werkgerelateerde geschillen al enige jaren daalde, laten de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar een ander beeld zien."

"Werknemers worden steeds mondiger en laten hun stem vaker horen. Zo neemt het aantal arbeidsconflicten over ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsvoorwaarden zichtbaar toe. Bij arbeidsconflicten is het juist heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven."