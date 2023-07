Volvo worstelt met verdienen aan verkoop elektrische auto's

Volvo wil steeds meer elektrische auto's verkopen, maar de focus op elektrisch is niet direct goed voor de winstcijfers. In het tweede kwartaal maakte de autofabrikant 3,5 miljard kronen (300 miljoen euro) winst, 60 procent minder dan vorig jaar.

De Zweedse autofabrikant kampte onder meer met hogere prijzen voor lithium, een belangrijke grondstof voor accu's van elektrische auto's. Het bedrijf kocht die grondstof naar eigen zeggen vorig jaar in toen de lithiumprijs een piek had bereikt.

Volvo investeert flink in de elektrische tak van het bedrijf. Dat moet ook, want vanaf 2030 wil de autofabrikant alleen nog maar volledig elektrische auto's verkopen. Hoewel het bedrijf in het tweede kwartaal weer veel meer elektrische auto's verkocht dan vorig jaar, is nog maar 16 procent van de verkochte Volvo's elektrisch aangedreven.