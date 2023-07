Afzwakkende economie treft ook overslag Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft last van de hoge inflatie en de wereldwijd afzwakkende economie. De overslag daalde in de eerste zes maanden van dit jaar dan ook met 5,5 procent.

De Rotterdamse haven had in de eerste zes maanden onder meer last van de dalende import uit Azië en de oorlog in Oekraïne. Daardoor daalde de overslag van containers met 8 procent.