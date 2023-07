Boete voor verkeersbordproducenten vanwege verboden prijsafspraken

De Autoriteit Consument & Markt heeft twee producenten van verkeersborden een boete opgelegd vanwege verboden prijsafspraken.

"Het is belangrijk dat bij aanbestedingen verschillende partijen onafhankelijk van elkaar hun prijs geven", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. "Alleen dan is het een eerlijke aanbesteding. Hier is de NBd misleid, wat kan hebben geleid tot hogere prijzen voor de verkeersborden. Het is goed dat de bedrijven schoon schip hebben gemaakt en de verboden afspraken bij ons hebben gemeld."