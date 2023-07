Nieuwe winkels zorgen voor hogere omzet bij Action

Action heeft in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw een forse groei doorgemaakt. De discounter opende nog eens negentig winkels in elf verschillende landen. Het aantal vestigingen komt daarmee uit op 2.353.

Action behaalde in het eerste half jaar een omzet van 5,2 miljard euro, een stijging van 33,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De discounter opende in navolging van Nederland ook een webshop in België. Online verkoopt het bedrijf veel producten die niet in de winkels verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege hun omvang.