Bedrijven steken meer geld in gebouwen, auto's en vliegtuigen

Bedrijven hebben in mei 6,9 procent meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat ze meer geld hebben gestoken in gebouwen, personenauto's en vliegtuigen.

In april namen de bedrijfsinvesteringen nog met ruim 2 procent af. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en financiële markten, meldt statistiekbureau CBS donderdag.