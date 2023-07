Consumenten blijven negatief over economie

Consumenten waren in juli net zo negatief over de economie als de maand ervoor. Daarmee zijn ze al vier jaar onafgebroken pessimistisch.

Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid van consumenten veranderde niet, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. In juni liet het consumentenvertrouwen nog voor de tweede maand op rij een lichte verslechtering zien, na zes maanden van verbeteringen.

Het consumentenvertrouwen is laag en dat is meestal geen goed teken voor de economie. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden was wat negatiever, maar het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie minder negatief. Verder vonden consumenten het een ongunstigere tijd voor het doen van grote aankopen.