Tarwe en mais duurder na dreigende taal Rusland over scheepvaart naar Oekraïne

De prijzen voor tarwe en mais op de beurs in de Amerikaanse stad Chicago zijn woensdag flink gestegen na een Russisch dreigement over de scheepvaart naar Oekraïne. Het is opnieuw een escalatie na het aflopen van de zogenoemde graandeal.

Termijncontracten voor de levering van tarwe stegen woensdag met ruim 10 procent. Mais, een ander belangrijk exportproduct voor Oekraïne, werd ongeveer 9 procent duurder.

Het overleg over het opnieuw verlengen van de Oekraïense graandeal klapte maandag. Rusland wilde het transport van graan vanuit de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee niet weer toestaan via deze deal. De Russen willen meer terug voor hun toestemming.

Daar komt bij dat Rusland alle schepen die via de Zwarte Zee op weg zijn naar Oekraïense havens als potentiële vervoerders van militair materieel beschouwt. Dat verkleint ook de kans dat Oekraïne agrarische producten kan blijven exporteren na het aflopen van de graandeal.