Schiphol verwelkomde in juni meer dan 5,6 miljoen passagiers

Ruim 5,6 miljoen mensen reisden in juni van, naar of via Schiphol. Dat is een toename van 8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Toen ging het om 5,2 miljoen mensen.

Volgens de luchthaven maakten iets meer dan 1 miljoen unieke passagiers een overstap op Schiphol.

Ruim 4 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met een jaar eerder. Verder gingen ruim 1,6 miljoen reizigers naar bestemmingen buiten Europa. Dat betekent een toename van 16 procent.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg op jaarbasis met 5 procent tot 38.912. Daarvan gingen er 31.683 naar Europese bestemmingen en 7.229 naar intercontinentale bestemmingen.