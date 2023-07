Pensioenfondsen staan er beter voor, maar nieuwe verhoging blijft onduidelijk

Grote pensioenfondsen zagen hun financiële positie de afgelopen tijd verbeteren. Dit komt onder meer door gunstige beleggingen. Het is nog onduidelijk of dit ook betekent dat de pensioenen aan het einde van het jaar omhoog kunnen.

Het is nog onduidelijk of er aan het einde van dit jaar weer een verhoging komt. Veel fondsen beslissen hier pas in het najaar over. Daarbij kijken ze vooral naar de beleidsdekkingsgraad. Dit zegt iets over of fondsen genoeg geld in kas hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.