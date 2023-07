Energierekening gemiddeld ruim 600 euro hoger dan jaar eerder

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalde in juni 2.320 euro per jaar aan energie. Dat betekent een stijging van 37 procent (630 euro) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De rekening valt hoger uit door hogere energieprijzen en belasting. Hierbij is rekening gehouden met het prijsplafond. De totale energierekening verschilt per huishouden door verschillen in het verbruik en de contractvorm, meldt statistiekbureau CBS donderdag.

De gemiddelde energierekening lag in juni wel een stuk lager dan in november en december vorig jaar, toen deze rond de 3.000 euro uitkwam. Door de invoering van het prijsplafond in januari en de sinds februari dalende variabele leveringstarieven is de gemiddelde energierekening dit jaar elke maand gedaald.