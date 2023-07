Vooral buiten Randstad steeds meer startende ondernemers

Zeeuwen, Groningers en Drenten starten steeds vaker een eigen bedrijf. In de Randstad neemt het aantal startende ondernemers juist amper nog toe. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Tussen begin april en eind juni kwamen er in Groningen 1.824 ondernemers bij, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in Zeeland, Drenthe en Limburg waren flinke toenames te zien, van respectievelijk 14, 12 en 10 procent.

De populaire sectoren onder starters verschillen per provincie. Zo zijn er in Groningen veel nieuwe ondernemers in de horeca, terwijl in Zeeland juist velen een groothandel begonnen of een retailzaak openden.

In de Randstad ligt het het aantal starters weliswaar een stuk hoger, maar stijgt het niet of nauwelijks. Zo begonnen 6.323 mensen in Noord-Holland een bedrijf in het tweede kwartaal. Dat waren er net zo veel als een jaar eerder. In Zuid-Holland was er een toename van 2 procent, terwijl er in Utrecht een daling van 1 procent was.

Al met al stijgt het aantal bedrijven in Nederland nog steeds. Momenteel zijn er bijna 2,5 miljoen ondernemingen in ons land, inclusief zzp'ers. Al jaren zit het aantal bedrijven in ons land in de lift.

"Dat het aantal bedrijven blijft groeien, past in een lange trend", zegt Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap. Wel is het volgens hem opvallend dat er juist buiten de Randstad veel starters bij komen. "Dit gaat de tweedeling tussen stad en platteland tegen."

Aantal stoppers daalt juist

Waar het aantal startende bedrijven stijgt, neemt het aantal stoppers juist af. Iets minder dan 30.000 ondernemers besloten in het tweede kwartaal te stoppen met hun bedrijf, wat minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.

De verwachting was dat de afgelopen maanden meer bedrijven zouden stoppen, omdat ondernemers geen coronasteun meer krijgen en hun belastingschulden nu alsnog moeten betalen. Maar vooralsnog heeft dit niet geleid tot meer bedrijfsbeëindigingen.