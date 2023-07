Ook stroomnet in Zeeland is vol: geen nieuwe aansluitingen voor grote bedrijven

Grote bedrijven die veel stroom verbruiken kunnen in Zeeland voorlopig geen aanvraag meer doen voor nieuwe aansluitingen of verzwaring van hun huidige aansluiting. Netbeheerder TenneT zegt dat het stroomnet in Zeeland de maximumcapaciteit heeft bereikt.

Dat komt volgens TenneT door het sterk groeiende aantal aanvragen voor het aansluiten van bijvoorbeeld waterstoffabrieken en grote batterijen om stroom op te slaan. De netbeheerder zet ook aanvragen in de Noordoostpolder op een wachtlijst.

Eerder kondigden netbeheerders in andere delen van het land al wachtlijsten of andere maatregelen aan.

Dat het stroomnet steeds voller raakt, is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen en warmtepompen. Ook de verduurzamingsplannen van de industrie spelen een rol.

Die verduurzamingsinitiatieven gaan soms sneller dan dat netbeheerders hun netten kunnen uitbreiden. TenneT kondigde al aan de komende jaren miljarden te investeren in structurele netuitbreiding.