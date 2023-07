Gasunie verdient goed aan lng-terminal bij Eemshaven

Gasunie verdient goed aan de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng). De omzet van de gastransporteur steeg met bijna een kwart, vooral door extra gebruik van de drijvende terminal voor vloeibaar gas in de Eemshaven.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het bedrijf. De nettowinst van Gasunie steeg met 17 procent tot 266 miljoen euro.

De drijvende terminal was begin 2022 nog niet in gebruik. Met de aanvoer van vloeibaar gas zorgt Nederland ervoor dat het voldoende gas heeft. Dat is nodig omdat we amper nog gas uit Rusland en het Groningenveld halen.

In het afgelopen half jaar kwam maar 4 procent van het gas in het Nederlandse gasnet uit het Groningenveld. Een jaar eerder was dat nog 12 procent.

Volgens het bedrijf werd er in Nederland en Duitsland, waar het bedrijf het gasnet beheert, maar liefst 10 procent minder gas getransporteerd dan vorig jaar. In Nederland was de hoeveelheid getransporteerd gas zelfs het kleinste ooit in de eerste helft van het jaar.