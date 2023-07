Jumbo verwacht te kunnen minderen met 'buitensporige prijsverhogingen'

Jumbo denkt dat de periode met flinke prijsverhogingen in de supermarkten langzaam maar zeker voorbij is. Wel waakt de supermarktketen voor te veel optimisme. Doordat lonen en huren nog oplopen, blijven prijzen in de supermarkt dat ook doen.

Jumbo behaalde in het eerste half jaar van 2023 5,96 miljard euro omzet uit consumentenverkopen. Dat is een toename van 8,8 procent. Volgens de supermarktketen komt dat vooral door prijsverhogingen. Jumbo maakt winstcijfers alleen jaarlijks bekend.

Het bedrijf zegt zelf niet veel aan die prijsverhogingen te kunnen doen. "Dit zijn onvermijdbare prijsverhogingen die komen door een aanhoudend hoge inflatie. Op veel prijsverhogingen hebben we maar heel beperkt invloed", zegt bestuursvoorzitter Ton van Veen.

Naar eigen zeggen onderhandelt Jumbo al extra scherp met A-merkleveranciers om prijsstijgingen te beperken, maar lukt dat niet altijd. Het bedrijf zegt dat het de marges op essentiële voedingsmiddelen heeft verlaagd om nadelige effecten voor klanten te verkleinen. "Gelukkig begint de periode van buitensporige prijsverhogingen nu te bedaren."

"Dit was niet onze allerbeste periode", zegt Van Veen over de kostenstijgingen en een dalend consumentenvertrouwen. Maar hij doelt daarbij ook om "omstandigheden in eigen huis".