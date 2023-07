ASML verwacht topjaar in 2023 ondanks exportstop naar China

ASML verdient weer meer geld aan de verkoop van chipmachines in het tweede kwartaal van 2023. Hoewel het Veldhovense technologiebedrijf onder druk staat van de geopolitieke strijd tussen China en het Westen, is dat niet te zien in verkoopcijfers. Voor heel 2023 verwacht ASML een grote verkoopstijging.

De omzet in het tweede kwartaal bedroeg 6,90 miljard euro, tegen 6,74 miljard euro in het eerste kwartaal. De nettowinst van ASML nam wel iets af van ongeveer 1,96 miljard euro in de eerste drie maanden van dit jaar tot ongeveer 1,94 miljard euro in het afgelopen kwartaal.

"Geopolitieke ontwikkelingen zijn van tijd tot tijd wel lastig", zegt ASML-bestuursvoorzitter Peter Wennink in een toelichtende video op de website van ASML. Hiermee doelt hij op spanningen tussen westerse economieën en China.

Die hebben directe gevolgen voor ASML. Nederland en Japan spraken namelijk met de Verenigde Staten af dat bedrijven uit die landen chipmachines van het meest geavanceerde soort naar China mogen exporteren.

Vanaf september wordt de exportstop voor ASML uitgebreid. Wennink zegt ook nog op nieuwe aankondigingen uit de Verenigde Staten te wachten. "Ik weet niet wat dat zal zijn. Dat zullen we moeten afwachten."