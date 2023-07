Zo'n honderd medewerkers van reorganiserend Philips kunnen door bij ASML

Chipmachinemaker ASML neemt ongeveer honderd medewerkers van Philips over. Zij leverden al diensten aan andere bedrijven, waaronder ASML. Zo werkten ze al aan zeer precieze meetinstrumenten van de chipfabrikant. Dat maakt de overstap makkelijk.

"Enkele tientallen medewerkers" van deze afdeling verliezen hun huidige baan wel, zegt de Philips-woordvoerder. Het gaat dan vooral om personeel met een salesfunctie. "Maar het is fijn dat we in ieder geval voor veel mensen van dit bedrijfsonderdeel een goede oplossing hebben kunnen vinden."

Het is niet de enige afdeling die Philips sluit om zich op minder activiteiten te focussen. Dit jaar gaan wereldwijd drieduizend banen verloren door de reorganisatie, waarvan elfhonderd in Nederland. De meeste ontslagen vallen op de locaties in Eindhoven en Best.