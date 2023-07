Appelbloesemkever zorgt dit jaar mogelijk voor lagere oogst

De appel- en perenoogst in ons land zal dit jaar kleiner zijn dan in 2022. De verwachting is dat er 207 miljoen kilo appels en 341 miljoen kilo peren worden geplukt.

De totale appeloogst daalt dit jaar met 12 procent, blijkt uit cijfers van GroentenFruit Huis en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Dat heeft onder meer te maken met een lagere productie die veroorzaakt wordt door de appelbloesemkever. Daardoor is een deel van de bloemen niet uitgegroeid tot vruchten.

Elstar is met een aandeel van 40 procent de meest geteelde appel. Dit jaar wordt gerekend op een oogst van 82 miljoen kilo, 8 procent lager dan vorig jaar. Voor jonagold gaan de organisaties uit van 50 miljoen kilo. Hierna zijn Kanzi en Rode Boskoop de meest geoogste rassen.

De perenoogst is naar verwachting 3 procent lager dan in 2022 en vergelijkbaar met die in 2021. Conference, goed voor ruim drie kwart van de perenoogst, is geraamd op 263 miljoen kilo. Dat is 2 procent minder dan in 2022.