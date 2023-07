Ex-Nissan-baas eist 1 miljard dollar compensatie, maar is niet uit op wraak

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn is met zijn rechtszaak tegen de Japanse autofabrikant niet uit op wraak. Het is volgens hem een poging de mensen die tegen hem samenspanden ter verantwoording te roepen.

"Ik ben niet op zoek naar wraak", zei Ghosn dinsdag via een videoverbinding tijdens een evenement van de Foreign Correspondents' Club of Japan. "Ik wil er gewoon voor zorgen dat alle criminelen en samenzweerders niet rustig in hun bed kunnen slapen na wat ze hebben gedaan."

Ghosn eist meer dan 1 miljard dollar (890 miljoen euro) van Nissan en aanverwante personen voor "diepe schade" aan zijn financiën en reputatie. "Nissan heeft veel schade veroorzaakt, schade die niet kan worden hersteld", zei de 69-jarige Ghosn. "Het enige wat ik kan krijgen, is een kleine vergoeding."

De oud-topman, die de alliantie van Nissan met Renault en Mitsubishi Motors opzette, diende zijn schadeclaims in juni in bij de openbaar aanklager van het Hof van Cassatie in Libanon. Die heeft een hoorzitting gepland voor september.

Ghosn, die zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit heeft, werd in 2018 afgezet als topman van Nissan. Hij werd in Japan gearresteerd vanwege vermeend financieel wangedrag bij de autofabrikant. Zo zou hij bedrijfsgeld voor privédoeleinden hebben gebruikt. Ghosn ontkent dat nog altijd. Nissan weigerde dinsdag commentaar te geven.