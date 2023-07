Failliet VanMoof deed alles zelf, behalve winst maken

Met een opvallend design, technische snufjes en gelikte marketing wist VanMoof de e-bike sexy te maken. Maar de fietsen gingen vaak kapot en waren voor velen te duur door de unieke onderdelen. Dat deed het bedrijf de das om.

Het begon zo goed voor VanMoof. Opgericht in 2009 door de broers Ties en Taco Carlier maakte het Amsterdamse bedrijf furore met zijn e-bikes. Dat bleef niet beperkt tot Nederland. Ook de Duitsers gingen aan de VanMoofs en zelfs in New York en Tokio rijden ze rond.

De fietsen hebben tal van technische snufjes, zoals de boost op het stuur of het schopslot (je fiets op slot zetten door er een schop tegen te geven). Daar komt het driehoekige ontwerp bij, wat de fiets een eigen stijl geeft. De e-bike was niet langer voor senioren die ondersteuning nodig hebben, maar een gadget op wielen voor hippe jongeren in vooral de Randstad.

Vooral tijdens de coronapandemie verkocht VanMoof veel fietsen. Het succes bleef niet onopgemerkt en investeerders uit onder meer China, de Verenigde Staten en Engeland pompten honderden miljoenen euro's in het bedrijf.

Verkoopprijs was hoog, kosten nog hoger

Toch waren er ook problemen. Vooral winst maken was moeilijk. Dat lijkt gek als je fietsen verkoopt van 2.500 euro, maar de productiekosten waren nog veel hoger. Dat komt door de vele unieke onderdelen, die vaak duur zijn. Een bewuste keuze van de broers. Zo zouden ze niet afhankelijk worden van grote leveranciers als Bosch of Shimano.

Ook besloten ze hun fietsen rechtstreeks aan de klant te verkopen in plaats van via dealers. Daarnaast moesten klanten vanwege de unieke onderdelen voor hun reparaties terug naar de VanMoof-winkels. De fietsenmaker om de hoek kon je niet helpen. En omdat ze nogal vaak kapotgingen, werd het al gauw dringen bij de reparatieplekken.

"Daar komt bij dat tijdens de pandemie veel problemen ontstonden in de supply chain", zegt Dirk Mulder, retailspecialist bij ING. "Veel VanMoof-onderdelen komen uit Azië. Maar daar gingen fabrieken dicht en bleven containers in de havens staan. Hierdoor duurde het nóg langer voordat je fiets was gemaakt. Ook het personeelstekort zat in de weg."

Op internet staan dan ook veel verhalen van klagende klanten die maanden moesten wachten tot hun fiets gemaakt was. Dat zal velen huiverig hebben gemaakt om ook een VanMoof te kopen.

Verliezen liepen hoog op

Een ander probleem was volgens Mulder de inflatie. Prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie stegen de afgelopen tijd flink, waardoor potentiële klanten minder geld overhouden voor andere dingen.

Dat was terug te zien in de cijfers. Uit het laatste jaarverslag, over 2021, bleek dat het bedrijf bijna 80 miljoen euro verlies maakte. Hoewel het verlies over 2022 nog niet bekend is, is de verwachting dat het resultaat niet veel beter is geweest dan het jaar ervoor. Grootste probleem bij VanMoof zijn de hoge productiekosten. Die zorgen ervoor dat een hogere verkoop alleen maar meer verlies oplevert.

Daar kwam recent een tegenvaller bij. Een geplande investering van een kapitaalverstrekker ging niet door. Ook werd duidelijk dat het bedrijf een rentebetaling niet kon doen.

Het noopte de broers afgelopen woensdag bij de rechtbank uitstel van betaling aan te vragen. Dat moest ze wat lucht geven om orde op zaken te stellen. Dat lukte niet, waardoor niks anders restte dan een faillissement.