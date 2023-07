Koersval Turkse munt zet door, euro breekt door 30-lira grens

De Turkse lira heeft dinsdag een nieuw dieptepunt bereikt ten opzichte van de euro en de dollar. Daarmee zet de vrije val van de Turkse munt sinds de verkiezingen van 28 mei onverminderd door.

De euro ging voor het eerst door de 30-lira grens heen. Een dollar is nu ruim 26,80 lira waard. De renteverhoging van de Turkse centrale bank in juni heeft daar ook niets aan veranderd. Donderdag volgt er opnieuw een rentebesluit en de verwachting is dat er een flinke verhoging aan zit te komen.

De stap is opmerkelijk, aangezien de rente in de afgelopen jaren juist stapsgewijs is verlaagd. Met een lagere rente wilde Erdogan investeringen interessanter maken en zo de economie aanjagen. Maar dat pakte verkeerd uit, aangezien de inflatie flink is opgelopen. Zo waren de prijzen in mei gemiddeld 40 procent hoger dan een jaar eerder.