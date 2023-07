Kledingwinkel Score wacht nog op doorstart, wel koper voor CHASIN'

De curator van Score is nog in onderhandeling met partijen die de kledingwinkels willen doorzetten. De keten ging in juni failliet. Het spijkerbroekenmerk CHASIN' van Score heeft al wel een nieuwe eigenaar.

CHASIN' wordt overgenomen door de JOG Group, eigenaar van kledingwinkelketen Jeans Centre. Hoeveel CHASIN'-winkels precies overgaan naar de nieuwe eigenaar is nog onduidelijk.

De toekomst van Score is nog onduidelijk. Curator Coen Houtman zegt in onderhandeling te zijn met partijen die de kledingwinkelketen willen overnemen. Verder wil hij er niets over zeggen. De winkels blijven voorlopig wel open.